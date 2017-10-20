В России снова запрещено продавать «Боярышник»

Приобрести настойку боярышника и не нарушить закон в России можно было в течение 11 дней, но Роспотребнадзор решил наложить на легальную торговлю новые ограничения. В этот раз на полгода.

Как сообщили на сайте ведомства, с 20 октября розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена. Кроме печально известного концентрата для ванн в чёрный список попали также пищевые добавки и ароматизаторы, в которых больше 28% спирта. Срок предыдущего моратория истёк 11 дней назад, и сразу его не продлили. Оказалось, что соответствующее предложение «опоздало», потому что сначала ожидало утверждения правительства РФ, а потом – регистрации в Минюсте.

Напомним, ограничения впервые наложили после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске в конце декабря прошлого года. Позднее запрет неоднократно продлевали на 90 дней, в этот раз мораторий продлится 180 дней.

В Роспотребнадзоре отметили, что мера эффективна, и если в начале запрета «Боярышник» и суррогаты находили на полках каждого четвёртого проверенного магазина, то в июле-сентябре запрещённая продукция попадалась в ассортименте каждого сорокового. Кроме того, заметно снизилась «алкогольная» смертность. По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года летальных исходов от отравления алкоголем на 25% меньше, чем за аналогичный период предыдущих лет.