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20.10.2017 13:54

Как заработать на недвижимости

Конец года традиционно приносит максимальный всплеск активности в отделы продаж строительных компаний. По статистике, в этот период заключается наибольшее количество сделок по приобретению жилья в новостройках*
Как заработать на недвижимости
ГК Pioneer

Многие покупатели стремятся сохранить накопления, вложив средства в квадратные метры. По устоявшемуся мнению, недвижимость – это самый надежный актив, позволяющий не только сберечь, но и преумножить вложения за счет сдачи квартиры в аренду.

Для извлечения стабильного дохода лучше переориентировать вложения с традиционной квартиры на сегмент «доходного жилья» и инвестировать в сервисные апартаменты, утверждают эксперты. На сегодняшний день это единственный вариант, дающий высокий  и гарантированный доход в долгосрочной перспективе.

За последние годы рынок аренды изменился и стал почти полностью подчиняться интересам нанимателя. Предложение арендных квартир в новостройках выросло в разы. И если, в среднем, аренда «однушки» в Петербурге обходится в 22 тысячи рублей, то в пригородных новых  микрорайонах – Мурино и Кудрово, квартиру можно снять за 15 тысяч рублей.

Более выгодны инвестиции всервисные апарт-отели гостиничного типа. Они предназначены для временного проживания арендаторов и получения стабильного дохода собственниками номеров. Арендная цена такой недвижимости в 1,5 – 2 раза выше, чем у обычной квартиры. Средняя доходность апартаментов оценивается в 12% годовых. С учетом налогов, коммунальных платежей, ремонта и прочих расходов, реально получаемый инвестором доход составит 10% годовых.

«Сегмент апартаментов довольно сильно отличается от жилой недвижимости. Принципиальное отличие в том, что наибольшее число номеров приобретаются не для собственного проживания, а с целью извлечения прибыли, – рассказывает генеральный директор сети апарт-отелей YE’S Александр Погодин. - В среднем по рынку свыше 50% покупок в таких объектах является инвестиционными. В объектах сети апарт-отелей YE’S число таких сделок доходит до 90%. На примере наших комплексов мы наблюдаем высокий спрос на апартаменты со стороны частных инвесторов и арендаторов. Среднегодовая заполняемость действующего апарт-отеля на улице Хошимина составляет около 80% при ежемесячной стоимости номера от 29,5 тыс. руб. Доходность для инвестора – 15% годовых. Купить апартаменты в этом объекте практически невозможно, на вторичный рынок выходит не более 2% номерного фонда. Инвесторы видят эффективность своих вложений, поэтому темпы продажи номеров в новом комплексе «YE’S Социалистическая» вдвое опережают плановые показатели. До конца года, вероятнее всего, все апартаменты категории Studio и Standart будут распроданы».

В перспективе рынок апартаментов ожидает рост. Интерес подпитывают, с одной стороны, желание людей длительно арендовать качественное жилье с множеством сервисных опций, а с другой – стремление инвесторов получать стабильный доход выше банковского.

По словам Александра Погодина, высокий спрос подогревают программы доходности, гарантирующие собственникам фиксированный доход от номеров, переданных в управление сервисной компании. Инвесторам предлагают два варианта – программа «Гарантированный доход», по которой собственник ежемесячно получает 34 тысячи рублей, и «Удвоение капитала», предполагающая продажу апартаментов управляющей компании в два раза дороже через 5 лет после покупки. 

«Для частных инвесторов важно максимально эффективное использование актива. Приобретая полностью укомплектованные апартаменты – с высококачественной отделкой, меблировкой, техникой и текстилем – собственник может фактически сразу сдавать апартамент в аренду, – говорит Александр Погодин. – Темпы продаж недвижимости в апарт-отеле на Социалистической улице очень высокие. С момента выхода на рынок в начале года реализовано более 40% всего номерного фонда. В первую очередь, конечно, раскупаются самые интересные, с точки зрения расположения, планировки и доходности варианты. Большинство покупателей одновременно с заключением договора купли-продажи заключают соглашение на передачу своей собственности в управление по программе «Гарантированный доход». Это удобно, так как дает инвестору возможность начать получать доход в самые короткие сроки. На сегодняшний день это самое востребованное предложение на рынке недвижимости».

Программы доходности распространяются на апартаменты в комплексе сети YE’S на Социалистической улице. В 10-этажном апарт-отеле запроектированы стильные апартаменты семи категорий: от уютных студий площадью от 19 до 24 кв. м до сьютов в 120 кв. м с двумя спальнями и террасой. Стоимость номера начинается от 3 млн рублей. Реализация осуществляется по 214-ФЗ, есть программы рассрочки и ипотеки. 

Расположение апарт-отеля «YE’S Социалистическая» в центре Санкт-Петербурга, в пешеходной доступности от Московского вокзала, нескольких станций метро – «Лиговский проспект», «Владимирская», «Достоевская» и «Звенигородская», позволяет рассчитывать на стабильный поток арендаторов.

*На правах рекламы


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