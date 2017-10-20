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Лидеры финского бизнеса
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20.10.2017 13:41

Финские и российские компании встретятся на форуме в Петербурге

Крупнейшее мероприятие финско-российской деловой жизни – Finnish Buisness Forum пройдет 26 октября в Петербурге и станет площадкой для бизнес-встреч, обсуждений и налаживания деловых контактов.

Форум соберет топ-менеджеров, руководителей и представителей российского и финского бизнеса. Среди участников мероприятия – такие известные финские компании, как строительный концерн YIT, производитель шин Nokian Tyres, энергетическая компания Fennovoima, производитель детской одежды Reima, сеть супермаркетов Prisma и многие другие.

Центральную часть программы форума – семинар высокого уровня – откроют министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан и зампредседателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Компании обменяются мнениями о потребительском рынке, торговых отношениях, обсудят возможности выхода и развития на российском рынке и поделятся своими ноу-хау. Представители обеих стран обсудят возможности сотрудничества в тематических секциях и неформальной обстановке.

В форуме также примут участие гендиректор Представительства финской промышленности East Office of Finnish Industries Илкка Салонен и глава Финско-Российской торговой палаты (ФРТП) Яана Реколайнен. Именно ФРТП – независимая экспертная компания, содействующая развитию бизнеса в Финляндии и в России, – выступает организатором мероприятия. 


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