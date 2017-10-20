На Пушкинской выселяют кальянную

Кальянной, салону красоты и магазину одежды пришлось освободить помещения в центре Петербурга 20 октября. Незаконных торговцев выселил Центр повышения эффективности использования государственного имущества.

Как сообщили в ведомстве, владельцы торговых точек арендовали 570 квадратных метров в доме 2/79 по Пушкинской улице. Выяснилось, что помещения им сдавали мошенники, у которых не было на это права, а значит и договоры не имеют никакой законной силы.

В ведомстве добавили, что неделей ранее выселяли предпринимателей из данного помещения, но они успели возобновить торговлю.