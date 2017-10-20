Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, а информация о задержках рейсов в связи с нехваткой квалифицированного персонала для обслуживания пассажиров является недостоверной.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково 20 октября, накануне во второй половине дня действительно отмечались отдельные задержки, но они были обусловлены поздним прибытием самолетов, техническими причинами, метеоусловиями аэропорта назначения и другими.

«19 октября Пулково отправил 187 рейсов, регулярность составила 88,24 %, задержек было одиннадцать , – уточнили в аэропорту. – Информация о том, что это связано с самоходными трапами, недостоверна.

В связи с расследованием по инциденту 28 сентября 2017 года одиннадцать трапов одной конфигурации выведены из эксплуатации для оценки технического состояния. Часть из них после подтверждения безопасности возвращены в работу, по оставшимся еще проводится проверка.

До завершения проверки оборудования и проведения дополнительных организационных мероприятий, обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки/высадки пассажиров переведено на телетрапы. При этом обслуживание самоходными трапами также осуществляется. Кроме того, для усиления мер по безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров аэропорт проводит комплекс мероприятий, включающий внеплановую проверку техники и дополнительное к отраслевым требованиям обучение персонала».

Напомним, накануне в 15.10 в Петербург прибыл рейс из Вены. Самолет прибыл на стоянку у старого терминала. К борту должны были подогнать самоходный пассажирский трап. Спустя полтора часа самолет отбуксировали к новому терминалу и выпустили пассажиров через телескопический трап.

Вечером 19 октября был задержан рейс до Краснодара. Персонал Пулково объяснил пассажирам, что на весь аэропорт остался один водитель самоходного трапа, и он пытается обслужить несколько самолетов.

Утром 20 октября Северо-Западная транспортная прокуратура подтвердила, что в Пулково не хватает квалифицированного персонала для управления трапами, в связи с чем гендиректору компании «Воздушные ворота Северной столицы» Владимиру Яковлеву внесено представление. Водителей трапов отправили на переаттестацию.