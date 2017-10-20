СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября проголосовал за то, чтобы оставить министру культуры России Владимира Мединского степень доктора исторических наук.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники, претензии к диссертации чиновника сочли несостоятельными. Решение сохранить за Мединским, который лично присутствовал на заседании президиума, научную степень было принято с перевесом в восемь голосов. Против проголосовали шестеро. Рекомендация президиума будет направлена в Минобрнауки, где вопрос решат окончательно.
Напомним, глава Минкульта защитил диссертацию по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» шесть лет назад. Вопросы к работе Мединского у научной общественности появились сразу. Специалисты сочли её необъективной и не несущей ничего нового. В своей диссертации министр сконцентрировался на попытках иностранцев исказить исторические факты, связанные с Россией.
Только год назад доктор исторических наук Вячеслав Козляков, его коллега Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий оформили официальную претензию к труду чиновника. Соответствующее заявление было подано в Минобрнауки. Жалобы относились к некоторым заимствованиям, которые ученые обнаружили в работе министра культуры. Кроме того, заявители нашли ряд фактических ошибок. Массу споров также вызвал процесс подготовки к защите. Все перечисленные претензии Мединский отверг, назвав их несостоятельными. Пассаж трех докторов министр культуры счёл пиаром.
За неделю до финального заседания ВАК двое ученых, которые якобы указаны в работе Мединского в качестве оппонентов, заявили, что не имеют к диссертации министра никакого отношения. До этого экспертный совет Комиссии также указывал на ненаучность работы Мединского и рекомендовал ВАК лишить его учёной степени.