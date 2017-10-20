В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге

В Российской национальной библиотеке начинается цикл лекций «Петербург за парадным фасадом». Инициаторами выступили сотрудники благотворительной организации «Ночлежка».

Цель этих встреч – показать, что Петербург – это не только дворцы и балы, но и часто невидимая параллельная действительность, связанная с нищетой и бесправием. Какой он, непарадный Петербург? Кто и как помогал и продолжает помогать бездомным петербуржцам? Как просвещение помогает горожанам изменить отношение к бездомным людям?

24 октября состоится первая лекция «Ретроспектива и анализ благотворительных заведений города XIX-XXI века» пройдёт. Проведут её руководитель гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев и социальный работник проекта «Ночной автобус» Игорь Антонов.

«На первой встрече мы рассмотрим предпосылки, расцвет и закат благотворительных заведений в дореволюционном Петербурге, их ренессанс и настоящее в Петербурге сегодняшнем. Что общего и в чем отличия? Как попасть в государственный «Дом ночного пребывания» и почему нужны доступные любому человеку пункты обогрева? Современное рабство и другие опасности жизни на дне и многое другое мы обсудим на нашей первой лекции», – рассказал Андрей Чапаев, руководитель гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Лекция пройдет в конференц-зале РНБ на Садовой, 18. Начало в 19.00. Следующие лекции «Ночлежки» из цикла «Петербург за парадным фасадом» пройдут 21 ноября и 12 декабря. Вход бесплатный.