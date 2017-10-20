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13:42 20.10.2017
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Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
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В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
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Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
12:52
Врач управделами президента в Петербурге крайне неудачно купил авто в Интернете
12:40
Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов
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12:30
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Крупный наркодилер задержан в Ленобласти
12:17
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
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Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня
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МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
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На Итальянской обрушились леса, задев машины
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Каждому новорожденному в роддоме выдадут наборы с памперсами и сосками
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20.10.2017 13:10

В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге

В Российской национальной библиотеке начинается цикл лекций «Петербург за парадным фасадом». Инициаторами выступили сотрудники благотворительной организации «Ночлежка».

Цель этих встреч – показать, что Петербург – это не только дворцы и балы, но и часто невидимая параллельная действительность, связанная с нищетой и бесправием. Какой он, непарадный Петербург? Кто и как помогал и продолжает помогать бездомным петербуржцам? Как просвещение помогает горожанам изменить отношение к бездомным людям?

24 октября состоится первая лекция «Ретроспектива и анализ благотворительных заведений города XIX-XXI века» пройдёт. Проведут её руководитель гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев и социальный работник проекта «Ночной автобус» Игорь Антонов.

«На первой встрече мы рассмотрим предпосылки, расцвет и закат благотворительных заведений в дореволюционном Петербурге, их ренессанс и настоящее в Петербурге сегодняшнем. Что общего и в чем отличия? Как попасть в государственный «Дом ночного пребывания» и почему нужны доступные любому человеку пункты обогрева? Современное рабство и другие опасности жизни на дне и многое другое мы обсудим на нашей первой лекции», – рассказал Андрей Чапаев, руководитель гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Лекция пройдет в конференц-зале РНБ на Садовой, 18. Начало в 19.00. Следующие лекции «Ночлежки» из цикла «Петербург за парадным фасадом» пройдут 21 ноября и 12 декабря. Вход бесплатный.


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