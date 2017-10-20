Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов

Петербургский аэропорт Пулково действительно испытывает кадровый дефицит в Службе спецтранспорта, которая отвечает за операции по посадке и высадке пассажиров. Недостаток обученного персонала для управления самоходными трапами, о чем писала «Фонтанка», подтвержден Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Как сообщили в ведомстве 20 октября, сразу после инцидента с обрушением трапа, в Пулково началась проверка. В ходе нее были установлены нарушения закона, связанные с обучением сотрудников, обслуживающих наземную технику, и техническим состоянием трапов. Гендиректору компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом) Владимиру Яковлеву внесли представление с требованием эти нарушения устранить.

По данным прокуратуры, представление было внесено 3 октября. Скорее всего, именно после проверки Пулково отправил водителей (операторов) самоходных пассажирских трапов на переобучение. По имеющимся данным, абсолютное большинство персонала не имело категории, требуемой для управления техникой. Вечером 19 октября сотрудники Пулково подтверждали пассажирам, что на весь аэропорт остался один водитель, который физически не успевал обслужить прибывающие и вылетающие рейсы. Использование телескопических трапов от задержек самолетов не спасло.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре «Фонтанке» подтвердили, что количество трапов Пулково превышает количество обученных операторов.

Ранее компания «Воздушные ворота Северной столицы» комментировала ситуацию с персоналом:

«В настоящее время в аэропорту проводится переаттестация персонала ряда операционных служб. Также на время расследования по инциденту 28 сентября одиннадцать трапов одной конфигурации и производителя выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы».