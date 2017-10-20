В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта «Новоселье: Городские кварталы».

Так, по словам эксперта, если представить развитие проекта в виде прямой линии, то последовательность такая:

Квартал Дельта, площадь 17 749 кв.м. (сдача в 3 кв. 2018)

Квартал «Эпсилон», площадь 30 000 кв.м. (сдача в 2 кв. 2020)

Квартал №»Уютный» площадь 200 000 кв.м. (2019-2025 гг.)

При этом квартал «Дельта» строится с опережением, срок сдачи объекта запланирован на 3 кв. 2018, не смотря на то, что в разрешении на строительстве указан срок 2 кв. 2019.

Следующий объект, 5-я очередь строительства, квартал «Эпсилон» застройщик начнет возводить в 1 квартале 2018 года. Открытие продаж запланировано на начало 2018 года.

– Сейчас мы видим что рынок изменился. В общем-то все хотят купить готовую квартиру, въехать и жить. Спрос меняется в сторону готового жилья и регулируется ценой. Каждый наш проект отличается от предыдущего в лучшую сторону, при этом отличительная особенность – обеспеченность парковками и двор без машин – это правило, которое остается неизменным. При этом, в квартале «Эпсилон» есть ряд новых опций – нулевая высотность, первый этаж запроектирован под коммерческие помещения, при этом мы предлагаем квартиры на первом этаже с отдельным входом и террасой. Еще одно отличие от предыдущих проектов – сокращение квартир-студий и наращивание в товарном предложении 1-ккв. и 2-ккв. европланировок (квартиры-трансформеры с двумя окнами в гостиной). Мы повышаем комфорт проживания в квартале «Эпислон» за счет снижения плотности застройки. Традиционно, архитектура проекта выполнена финским бюро Юкки Тикконена Т-Архитекс, – подчеркивает Алексей Муравьев.

Также в настоящее время УК «Новоселье» проектирует квартал Уютный, жилая площадь 200 000 кв.м. Сроки реализации – 2019-2025 гг. Квартал «Уютный» продолжит стратегию перехода к более комфортному жилью. В квартале «Уютный» не будет предусмотрено квартир-студий. Проектируются просторные дворы, с зонированием на детские, спортивные и игровые площадки, с ландшафтным дизайном.