В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Еще
13:42 20.10.2017
Пришлите свою новость!
13:41
За порядком на российских дорогах станут следить «народные инспекторы»
13:32
Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
13:25
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
13:10
В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
13:05
Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
12:52
Врач управделами президента в Петербурге крайне неудачно купил авто в Интернете
12:40
Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов
12:34
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
12:30
«Аквариум» открыл «Двери Травы»
12:25
Крупный наркодилер задержан в Ленобласти
12:17
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
12:07
Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня
11:58
МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
11:42
Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества
11:25
На Итальянской обрушились леса, задев машины
11:20
В Петербурге открывается шестая благотворительная «Барахолка Fashion Weekend»
11:19
Каждому новорожденному в роддоме выдадут наборы с памперсами и сосками
11:14
В Петербурге провели 15 обысков по организации незаконной миграции
11:07
Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress
10:44
Ученые выяснили, что длительные тренировки опасны для здоровья
10:37
Гимназию на Крыленко «заминировал» школьник
10:31
МВД: Смерть 5 человек в Харькове стала результатом гонок
10:26
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
10:20
Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего
09:51
В Сиверском за 20 секунд юноша с пистолетом передумал грабить Сбербанк
09:42
Таксист на Косыгина отправился в столб, а затем в реанимацию
09:36
Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца
09:23
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
09:15
Покупку недвижимости в Финляндии могут ограничить иностранцам уже в 2018 году
09:10
Полиция раскрыла ячейку ИГ в Петербурге и области
08:55
«Лексус» разбился на Ветеранов, есть пострадавшие
08:50
МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
08:40
В Петербурге освободили заложника и задержали его похитителей
08:33
ГИБДД начинает жить по-новому: без справок о ДТП и с засадами на дорогах
08:28
В Петербурге раскрыли убийство с расчленением
08:27
В Подмосковье взорвался газопровод
08:12
На Савушкина, задев ограду, перевернулся автомобиль
08:02
СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США
07:35
Минтранс: Авиакомпаниям достаточно трех самолетов для регулярных перевозок
01:56
Вася Обломов расскажет о долгой несчастливой жизни
01:30
Театр DEREVO покажет «Силу тока»
01:13
Максим Диденко выпускает в Петербурге спектакль по «Собачьему сердцу»
00:54
Евросоюз не будет вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии
00:37
Представитель Рамзана Кадырова нашел 15 россиян в горячих точках Сирии
00:27
Данни забил за "Славию", но не выиграл у "Вильярреала"
00:19
«Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ РФ до конца года
19/10
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в Лиге Европы
19/10
Биржи США закрылись разнонаправленно
19/10
Фотошпионы впервые засняли электрический кроссовер Hyundai
19/10
Американский постпред при ООН заявила о военных действиях России против США
19/10
Палаточный лагерь радикалов в Киеве окружили живым щитом
19/10
Цены на нефть снижаются
19/10
В Пулково массово задерживаются рейсы: на весь аэропорт остался один водитель трапа
19/10
Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру
19/10
Путин о Донбассе: Мы никогда не допустим там резни
19/10
Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
19/10
«Доктор Питер» вновь стал самым цитируемым медицинским СМИ страны
19/10
Главбуха и начальника службы безопасности саентологов Петербурга выпускают из СИЗО
19/10
Пожар на Кронштадтском заводе локализован
19/10
Судьба недостроя на улице Костюшко может решиться в 2019 году
19/10
"Зенит" побил "Русенборг"
19/10
У Этуша похитили 28 миллионов рублей
19/10
Ригони делает хет-трик на "Санкт-Петербург Арене"
19/10
Ригони делает дубль в матче "Зенит" - "Русенборг"
19/10
У КНДР обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой
19/10
Ворота шлюза на Свири таранил сухогруз с двумя капитанами
19/10
Смольный реконструирует 20 светофоров под велодорожки
19/10
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Русенборга"
19/10
Вход на «Крестовский остров» открыли
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
УК “Новоселье”

Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта «Новоселье: Городские кварталы».

Так, по словам эксперта, если представить развитие проекта в виде прямой линии, то последовательность такая:

Квартал Дельта, площадь 17 749 кв.м. (сдача в 3 кв. 2018)

Квартал «Эпсилон», площадь 30 000 кв.м. (сдача в 2 кв. 2020)

Квартал №»Уютный» площадь 200 000 кв.м. (2019-2025 гг.)

При этом квартал «Дельта» строится с опережением, срок сдачи объекта запланирован на 3 кв. 2018, не смотря на то, что в разрешении на строительстве указан срок 2 кв. 2019. 

Следующий объект, 5-я очередь строительства, квартал «Эпсилон» застройщик начнет возводить в 1 квартале 2018 года. Открытие продаж запланировано на начало 2018 года. 

– Сейчас мы видим что рынок изменился. В общем-то все хотят купить готовую квартиру, въехать и жить. Спрос меняется в сторону готового жилья и регулируется ценой. Каждый наш проект отличается от предыдущего в лучшую сторону, при этом отличительная особенность – обеспеченность парковками и двор без машин – это правило, которое остается неизменным. При этом, в квартале «Эпсилон» есть ряд новых опций – нулевая высотность, первый этаж запроектирован под коммерческие помещения, при этом мы предлагаем квартиры на первом этаже с отдельным входом и террасой. Еще одно отличие от предыдущих проектов – сокращение квартир-студий и наращивание в товарном предложении 1-ккв. и 2-ккв. европланировок (квартиры-трансформеры с двумя окнами в гостиной). Мы повышаем комфорт проживания в квартале «Эпислон» за счет снижения плотности застройки. Традиционно, архитектура проекта выполнена финским бюро Юкки Тикконена Т-Архитекс, – подчеркивает Алексей Муравьев.

Также в настоящее время УК «Новоселье» проектирует квартал Уютный, жилая площадь 200 000 кв.м. Сроки реализации – 2019-2025 гг. Квартал «Уютный» продолжит стратегию перехода к более комфортному жилью. В квартале «Уютный» не будет предусмотрено квартир-студий. Проектируются просторные дворы, с зонированием на детские, спортивные и игровые площадки, с ландшафтным дизайном. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
УК “Новоселье”
18.10.2017 17:40

В Новоселье состоится День Новосёла

22 октября УК “Новоселье” организует праздник для жителей проекта "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала “Гамма”
ГК «Эталон»
18.10.2017 11:06

Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Судьба недостроя на улице Костюшко может решиться в 2019 году
В Москве здание, где с 1946 года работал «Союзмультфильм», отдадут РПЦ
На покупку апартаментов в Петербурге нужно 1,8 млн рублей
На Канонерском острове установят дополнительные шумопоглощающие экраны
За 9 месяцев года в РФ выданы 700 тысяч ипотечных кредитов
Четыре дома в Стрельне вместо сноса капитально отремонтируют
Челябинским коммунальщикам за рекламу на квитанциях грозит полумиллионный штраф
Топ-5 бюджетных квартир у лесных массивов
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
Купить квартиру у метро можно за 2 млн рублей
Повысьте это немедленно
Жилье под сенью Кришны
Омолодить и уничтожить
Обставить студию и не голодать
Почему европейский оазис не вырос в Ленобласти
Корейцы нацелились на здания Смольного
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
Жилье за один «Лексус» в год
Реновация-в СПб.нет
Как Петербург Москву обогнал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру

Генетики Петербурга объединили изнасилования в трех городах России

Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41
В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
УК “Новоселье”
18.10.2017 17:40
В Новоселье состоится День Новосёла
22 октября УК “Новоселье” организует праздник для жителей проекта "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала “Гамма”
ГК «Эталон»
18.10.2017 11:06
Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Петербургская строительная компания
17.10.2017 15:23
Комплекс LIKE планируют сдать раньше срока
Петербургская строительная компания объявила о переносе срока сдачи комплекса LIKE c IV квартала 2020 на III квартал 2019 года
MASTER девелопмент
16.10.2017 11:45
MASTER Серебристый бульвар 19: строительство комплекса ведется на уровне 9 этажа
MASTER девелопмент продолжает возведение жилого дома бизнес-класса в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка
Компания Л1
12.10.2017 13:29
В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории
В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию двух многосекционных жилых корпусов жилого комплекса «Лондон Парк» Компания Л1 приступила к благоустройству прилегающих территорий
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59
Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической
Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
Петербургская строительная компания
11.10.2017 13:35
Клубный дом LOOK приобретает новый look
Завершены монолитные работы на строительной площадке клубного дома LOOK. В ближайшее время будет демонтирован башенный кран. Облицовка фасада кирпичом идет на уровне 5 этажа.
СК «Монолит»
10.10.2017 16:10
Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»
21 августа строительная компания СК «Монолит» открыла продажи апартаментов в МФК WINGS на улице Крыленко.
ГК «ЦДС»
10.10.2017 12:37
Первый корпус ЖК «Муринский Посад» получил ЗОС
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Заключение о соответствии (ЗОС) ЖК «Муринский Посад»(1 корпус, 2 этап) требованиям технических регламентов и проектной документации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.