СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский решил лично проследить за ходом заседания Высшей аттестационной комиссии, где 20 октября рассматривают вопрос о лишении его докторской степени.

Как сообщают федеральные СМИ, Мединский приехал к зданию Минобрнауки на Люсиновской улице Москвы утром. Само заседание началось в 11 часов и проходит в закрытом для журналистов режиме. По данным «Медузы», это первый раз, когда министр решил лично присутствовать на заседании диссертационного совета – ранее он доверял это своим представителям.

Напомним, сегодня президиум ВАК решает вопрос, какую именно рекомендацию направить в Минобрнауки: отвергать претензии к научной работе Мединского или согласиться с ними и лишить министра степени доктора исторических наук.