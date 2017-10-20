СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
Министр культуры России Владимир Мединский решил лично проследить за ходом заседания Высшей аттестационной комиссии, где 20 октября рассматривают вопрос о лишении его докторской степени.
Как сообщают федеральные СМИ, Мединский приехал к зданию Минобрнауки на Люсиновской улице Москвы утром. Само заседание началось в 11 часов и проходит в закрытом для журналистов режиме. По данным «Медузы», это первый раз, когда министр решил лично присутствовать на заседании диссертационного совета – ранее он доверял это своим представителям.
Напомним, сегодня президиум ВАК решает вопрос, какую именно рекомендацию направить в Минобрнауки: отвергать претензии к научной работе Мединского или согласиться с ними и лишить министра степени доктора исторических наук.
Справка:
Владимир Мединский защитил диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков» в 2011 году, но скандал вокруг неё разгорелся весной 2016-го, когда трое учёных подали заявление с просьбой лишить министра степени доктора исторических наук. По их мнению, диссертация министра не только не имеет научной ценности, но и вовсе абсурдна.
В начале октября этого года экспертный совет также указал на ненаучность работы и рекомендовал ВАК лишить Мединского учёной степени.