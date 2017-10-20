Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос

Через неделю после премьеры Роскомнадзор выявил больше трёх сотен сайтов, на которых предлагают нелегально посмотреть новую отечественную драму о космической станции. Некоторые добровольно удалять контент отказались.

Как сообщили 20 октября на сайте ведомства, в федеральную службу поступило 8 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав фильма «Салют-7», премьера которого прошла 12 октября. Ещё 15 раз пожаловались правообладатели – ООО «Кинокомпания СТВ».

Всего обнаружили 339 интернет-ресурсов, которые распространяют «пиратские» копии ленты. Провайдеры и владельцы сайтов получили от Роскомнадзора уведомления с требованием удалить контент, но последовали рекомендации не все.

Отмечается, что на 264 сайтах посмотреть фильм с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях уже нельзя, ещё с 39 информация в ближайшее время будет удалена, а 36 оставшимся ресурсам грозит блокировка за отказ следовать требованию Роскомнадзора.