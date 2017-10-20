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20.10.2017 12:07

Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня

Два десятка домов останутся без отопления в Приморском районе Петербурга с 20 по 23 октября. Синоптики обещают холодные ночи и максимум 5 градусов выше ноля днем.

Об отключении «Фонтанке» рассказали жители дома 56 по Камышовой улице. В ГУП «ТЭК» подтвердили эту информацию. По словам компании, дело в плановой замене трубопровода, для чего также перекроют и Туристскую улицу на участке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

«С 21.30 18 октября до 06.00 23 октября 2017 года ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 20 жилых зданиях Приморского района, – говорят на предприятии. – Работы проводятся на прямом и обратном трубопроводах диаметром 400 м по адресу: Туристская улица, 24. Плановые ремонтные работы согласованы с администрацией Приморского района и городским комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Проведение работ осложняет необходимость перекрытия движения транспорта по Туристской улице. Для этого были получены ордер ГАТИ и распоряжение на перекрытие, с чем и связаны поздние сроки. Предприятие приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и постарается максимально сократить срок ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения».

Энергетики подчеркнули, что подобные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглый год. Между тем еще 17 октября предприятие вместе с ООО «Петербургтеплоэнерго» и ПАО «Ленэнерго» досрочно получило паспорта готовности к отопительному сезону. Этот документ свидетельствует о готовности организации к максимальным нагрузкам в зимнее время года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», что названные дни будут холодными. Максимальная температура — 3-5 градусов, но такой она будет держаться лишь по несколько часов. По ночам ожидается ноль, а в северных районах возможны заморозки. Теплее всего будет в Ломоносовском районе области и Кронштадте.


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