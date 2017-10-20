МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов

Замглавы МВД России Александр Горовой сообщил о снижении числа нелегальных мигрантов в России.

«Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек. Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — цитирует Горового «Газета.ru» по «Интерфакс».

По его словам, въезд в Россию запрещен уже двум миллионам иностранных граждан.

В мае 2017 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем годовом докладе, опубликованном в «Российской газете», сообщила, что на территории страны, по оценкам экспертов, находятся от 8 млн до 10 млн нелегальных мигрантов.