Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества

Российская система качества (Роскачество) сформировала наблюдательный совет, который будет способствовать повышению потребительской грамотности россиян и работать над стратегией развития организации. В него вошли около 40 общественно-политических деятелей, певцов, спортсменов и руководителей федеральных ведомств, в том числе недавно объявившая о намерении участвовать в президентских выборах в России Ксения Собчак.

Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Роскачества.

«Наблюдательный совет Роскачества — орган общественного контроля над нашей организацией, призванный принимать важные стратегические решения и влиять на развитие Роскачества, Проблемы качества сегодня волнуют всех – и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в Наблюдательный совет вошли, можно сказать, герои нашего времени — известные и уважаемые личности», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Членами наблюдательного совета стали Федор Бондарчук, Игорь Бутман, Дмитрий Дибров, Валерия, Елена Исинбаева, Дмитрий Маликов, Елена Малышева, Евгений Плющенко, Ксения Собчак, Вячеслав Фетисов, Ирина Хакамада, Леонид Якубович, Александр Друзь, Елена Летучая, Алексей Зимин, Максим Поташёв, Сергей Лукьяненко, Яна Рудковская, а также руководители федеральных органов исполнительной власти и государственных организаций, отметили в организации.