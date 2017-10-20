В среду, 25 октября, открывается выставка Securika St.Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St.Petersburg.

В выставке Securika St.Petersburg 2017 примут участие более 100 компаний из России, Германии, Китая, Тайваня и Украины, в том числе более 30 компаний, никогда ранее не принимавших участие в выставке.

На выставке будут представлены: охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, а также решения для защиты информации.

Выставка Securika St.Petersburg

Посещение выставки будет полезно представителям проектных и монтажных организаций, охранных предприятий, строительных компаний, предприятий оптовой и розничной торговли оборудованием для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, а также специалистам отделов безопасности и противопожарной защиты предприятий различных отраслей.

Для бесплатного посещения выставки необходимо получить электронный билет на сайте выставки.

Выставка Securika St.Petersburg

В рамках деловой программы выставки 2017 года состоятся:

• Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности объектов»

• Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания»

• Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: практика применения новых технологий»

• Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»

• Профессиональный конкурс «Эталон безопасности»

• Семинары и технические презентации компаний-участников выставки

Выставка Securika St.Petersburg – единственная на Северо-Западе России международная выставка в области обеспечения безопасности, обладатель звания «Лучшая региональная выставка России» по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда» во всех номинациях по итогам Общероссийского рейтинга выставок.