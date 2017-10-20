В Петербурге провели 15 обысков по организации незаконной миграции

Сотрудники Главного следственного управления и оперативники «этнического» отдела угрозыска Петербурга провели серию обысков по делу о незаконной миграции. Пятеро фигурантов задержаны, а у следователя оказались печати нотариуса и миграционного ведомства.

По информации «Фонтанки», до ночи 19 октября оперативники управления уголовного розыска и сотрудники 3-го отдела главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводили обыски в квартирах и офисах города. По имеющимся данным, 15 обысков закончились задержаниями на двое суток пятерых подозреваемых.

Как стало известно нашему изданию, мероприятия прошли после возбуждения уголовного дела по статье 322.1 УК – «Организация незаконной миграции». Все задержанные подозреваемые сами являются трудовыми мигрантами, но, в отличие от своих клиентов, их документы, разрешения и лицензии безупречны. Услуги же они предоставляли типичные: выдавали фальшивые патенты и устраивали гастарбайтеров в фактически несуществующие организации. Соответственно, всю искусственную документацию фигуранты штамповали в арендуемых офисах. У них изъята профессиональная оргтехника, поддельные печати нотариуса и миграционной службы.