Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress

|Министр экономического развития Максим Орешкин 20 октября заявил, что в России необходимо создать собственную систему электронной торговли.

«Очень важно двигаться вперед, здесь мы довольно серьезно отстаем, по сервисам электронной торговли. То, что как раз с точки зрения развития малых предприятий дает очень большой рывок с точки зрения доступности на внешних рынках. Это показал Китай со своими системами электронной торговли, это компании Alibaba, Aliexpress», — цитирует Орешкина RNS.

Он также подчеркнул, что развитие электронной торговли способствует росту несырьевого экспорта.

Ранее сообщалось, что кабмин обсуждает введение налога для иностранных онлайн-ритейлеров.