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Собчак: Я иду на выборы без политической программы
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Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего
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В Сиверском за 20 секунд юноша с пистолетом передумал грабить Сбербанк
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Таксист на Косыгина отправился в столб, а затем в реанимацию
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Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца
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Минздрав готовит экологический налог на сигареты
09:15
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08:27
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На Савушкина, задев ограду, перевернулся автомобиль
08:02
СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США
07:35
Минтранс: Авиакомпаниям достаточно трех самолетов для регулярных перевозок
01:56
Вася Обломов расскажет о долгой несчастливой жизни
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Театр DEREVO покажет «Силу тока»
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20.10.2017 11:07

Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress

|Министр экономического развития Максим Орешкин 20 октября заявил, что в России необходимо создать собственную систему электронной торговли.

«Очень важно двигаться вперед, здесь мы довольно серьезно отстаем, по сервисам электронной торговли. То, что как раз с точки зрения развития малых предприятий дает очень большой рывок с точки зрения доступности на внешних рынках. Это показал Китай со своими системами электронной торговли, это компании Alibaba, Aliexpress», — цитирует Орешкина RNS.

Он также подчеркнул, что развитие электронной торговли способствует росту несырьевого экспорта.

Ранее сообщалось, что кабмин обсуждает введение налога для иностранных онлайн-ритейлеров.


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