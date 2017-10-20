В Петербурге открывается шестая благотворительная «Барахолка Fashion Weekend»

Благотворительная организация «Перспективы», агентство [f]- PR и «Лавка художника» открывают шестой сезон моды на добро: с 21 по 23 октября в Петербурге пройдет благотворительная «Барахолка Fashion Weekend», где каждый сможет найти для себя стильную вещь и помочь детям с особенностями развития.

«Барахолка» – это одежда известных брендов, дизайнерские, винтажные вещи, обувь, аксессуары в несколько раз дешевле, чем в магазинах. «Барахолка» – это еще и возможность попасть на консультацию к стилисту, преобразиться в руках опытного визажиста, получить яркие фотографии, поучаствовать в розыгрыше призов или посетить мастер-класс дизайнера.

Все собранные на «Барахолке» средства будут направлены на поддержку творческих мастерских «Перспектив» для молодых людей с особенностями развития. Благодаря гостям «Барахолки», ребята из Психоневрологического интерната №3 Петергофа смогут заниматься с педагогами в мастерских по рукоделию и керамике, театральной и арт- студиях. «Участвуя в «Барахолке», вы сможете не просто отдохнуть и обновить гардероб, но и подарить людям с особенностями развития возможность работать и радость творить», – говорят организаторы.

«Барахолка» будет работать в Центре Искусств «Невский, 8» («Лавка художника») 21 октября с 12:00 до 21:00, 22 и 23 октября с 11:00 до 20:00.

Справка:

«Барахолка Fashion Weekend» впервые прошла в ноябре 2014 года. За пять благотворительных распродаж удалось собрать 1 172 230 рублей на программы помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью.

Благотворительная организация «Перспективы» (www.perspektivy.ru) с 1996 года оказывает помощь детям и молодым людям с тяжелыми формами инвалидности. Задача организации – не только быть рядом постоянно и ежедневно, но и дать всему потенциалу человека, ребенка реализоваться, для чего работают программы помощи в Детском Доме-интернате №4 Павловска и в Психоневрологическом интернате №3 в Петергофе, а также программа поддержки семей, в которых растут дети с особенностями развития и инновационные проекты сопровождаемого проживания.

Сегодня «Перспективы» – это 400 подопечных, 150 специалистов, 44 русских и иностранных волонтера, которые проходят свой «Добровольный социальный год», и еще 200 волонтеров выходного дня и pro-bono, более 150 юридических консультаций и обучающих семинаров в год для сотрудников НКО и государственных учреждений, родителей и волонтеров.

Вся работа организации финансируется из благотворительных пожертвований и средств фондов. Ежегодно организация издает публичный годовой отчет и проходит финансовый аудит, с результатами которого можно ознакомиться на сайте.