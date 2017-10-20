ЮИТ приглашает в город Пушкин на «Ипотечную субботу» в комплекс «INKERI»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает всех желающих посетить «Ипотечную субботу». Мероприятие пройдет 21 октября, с 11.00 до 17.00, в павильоне продаж 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса «INKERI», который создается в исторической части города Пушкин, вблизи парков и дворцов Царского села и Павловска в стилистике современной финской архитектуры.

Все желающие в ходе «Ипотечной субботы» смогут встретиться со специалистами ЮИТ и крупнейших банков, с которыми финский застройщик работает по ипотечным программам, – Сбербанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка и ВТБ. Представители банков и компании ЮИТ познакомят гостей с актуальными ипотечными предложениями, расскажут о квартирах, которые можно приобрести в малоэтажном жилом комплексе INKERI и других объектах ЮИТ, помогут выбрать наиболее привлекательные варианты и сделать расчеты по ипотеке.

Шоу-рум комплекса INKERI

Примечательно, что для гостей «Ипотечной субботы» будут организованы экскурсии в три недавно открывшихся в комплексе INKERI шоу-рума. В одном из домов второй очереди комплекса, которые были введены в эксплуатацию в мае 2017 года, ЮИТ организовал шоу-румы в оригинальной мансардной квартире на 5-м этаже, в однокомнатной квартире и в квартире-студии. Во всех квартирах выполнена полная финская отделка «под ключ», меблировка и декорирование, и посетители смогут увидеть, насколько комфортно и эффективно можно организовать пространство в квартирах, предлагаемых ЮИТ.

Шоу-рум комплекса INKERI

В павильоне продаж комплекса INKERI будет организован кофе-брейк, а самые маленькие гости смогут радостно провести время с веселым аниматором.

Шоу-рум комплекса INKERI

По традиции гости «Ипотечной субботы» получат специальные сертификаты, дающие право на дополнительную скидку при покупке квартиры в объектах ЮИТ.

Шоу-рум комплекса INKERI

«Ипотечная суббота» пройдет 21 октября, с 11.00 до 17.00, в павильоне продаж комплекса комплекса INKERI (по адресу: г. Пушкин, ул. Саперная/ ул. Ломоносова)

Для удобства гостей можно зарегистрироваться, сообщив время посещения, – позвонив по телефону 245-33-89 или на сайте

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