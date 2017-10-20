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20.10.2017 10:37

Гимназию на Крыленко «заминировал» школьник

Меньше недели потребовалось полиции, чтобы выяснить имя телефонного «террориста», предупредившего о бомбе в учебном заведении Невского района Петербурга. Судимость он рискует получить раньше диплома о среднем образовании.

 

Как стало известно «Фонтанке», предполагаемого «минёра» гимназии №343 на улице Крыленко вычислили 19 октября. Им оказался подросток, которому едва исполнилось 15 лет. Является ли он сам учеником гимназии — неизвестно, но, по версии следствия, именно он в прошлую пятницу оставил без первых уроков 700 учащихся и педагогов учреждения на Крыленко. Вернуться к занятиям они смогли только после того, как классы и коридоры проверили сотрудники правоохранительных органов. Ничего взрывоопасного не нашли.

 

Напомним, на прошлой неделе экстренные службы из-за второй волны звонков анонимных «минёров», накрывшей Петербург, проверили больше сотни адресов: от торговых центров и гостиниц до школ и комитетов Смольного. Ответственных за массовую эвакуацию по всей России не нашли.

 

По данным «Фонтанки», попавшийся на звонке школьник «минирование» учебного заведения предсказуемо объяснил хулиганством. Отвечать за него он будет по уголовной статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Пока юного подозреваемого отпустили под обязательство о явке.


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