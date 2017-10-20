Собчак: Я иду на выборы без политической программы

Ксения Собчак заявила, что не собирается создавать политическую программу для участия в выборах президента-2018.

Об этом она рассказала 20 октября в интервью The Guardian. «У меня нет политического веса, я не заработала пока права на собственную политическую программу», – заявила Собчак. Британское СМИ назвало это «самым робким заявлением кандидата», который претендует на президентский пост.

Собчак в разговоре с The Guardian признала, что у нее практически нет шансов на победу, ее единственная цель — стать громоотводом для всех, кто не согласен с тем, как страной управляет Владимир Путин. Многие критики уже назвали телеведущую спойлером на выборах, однако она сама отрицает все связи с Кремлем.

Ксения Собчак признала, что обсуждала свое выдвижение с Путиным, однако заявила, что тот не дал ей никакого официального «одобрения». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже рассказал, что в Кремле спокойно относятся к выдвижению нового кандидата, а сам Владимир Путин накануне говорил, что женщина вполне может возглавить Россию.

Сама Собчак заявила: «Власти решили показать, что они со мной заодно. Это очень умная тактика. Они делают всё, чтобы казалось, что мы работаем вместе». Она признала, что выборы проходят нечестно, однако уточнила, что использовать нужно каждую возможность: «Если у вас связаны руки, нужно плыть, используя ноги. Если связаны ноги, нужно попробовать уцепиться за лодку зубами».

Напомним, о своем выдвижении в президенты Ксения Собчак официально заявила 18 октября, Интернет крайне живо отреагировал на это решение.