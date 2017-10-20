Еще
11:17 20.10.2017
Пришлите свою новость!
11:14
В Петербурге провели 15 обысков по организации незаконной миграции
11:07
Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress
10:44
Ученые выяснили, что длительные тренировки опасны для здоровья
10:37
Гимназию на Крыленко «заминировал» школьник
10:31
МВД: Смерть 5 человек в Харькове стала результатом гонок
10:26
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
10:20
Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего
09:51
В Сиверском за 20 секунд юноша с пистолетом передумал грабить Сбербанк
09:42
Таксист на Косыгина отправился в столб, а затем в реанимацию
09:36
Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца
09:23
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
09:15
Покупку недвижимости в Финляндии могут ограничить иностранцам уже в 2018 году
09:10
Полиция раскрыла ячейку ИГ в Петербурге и области
08:55
«Лексус» разбился на Ветеранов, есть пострадавшие
08:50
МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
08:40
В Петербурге освободили заложника и задержали его похитителей
08:33
ГИБДД начинает жить по-новому: без справок о ДТП и с засадами на дорогах
08:28
В Петербурге раскрыли убийство с расчленением
08:27
В Подмосковье взорвался газопровод
08:12
На Савушкина, задев ограду, перевернулся автомобиль
08:02
СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США
07:35
Минтранс: Авиакомпаниям достаточно трех самолетов для регулярных перевозок
01:56
Вася Обломов расскажет о долгой несчастливой жизни
01:30
Театр DEREVO покажет «Силу тока»
01:13
Максим Диденко выпускает в Петербурге спектакль по «Собачьему сердцу»
00:54
Евросоюз не будет вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии
00:37
Представитель Рамзана Кадырова нашел 15 россиян в горячих точках Сирии
00:27
Данни забил за "Славию", но не выиграл у "Вильярреала"
00:19
«Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ РФ до конца года
19/10
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в Лиге Европы
19/10
Биржи США закрылись разнонаправленно
19/10
Фотошпионы впервые засняли электрический кроссовер Hyundai
19/10
Американский постпред при ООН заявила о военных действиях России против США
19/10
Палаточный лагерь радикалов в Киеве окружили живым щитом
19/10
Цены на нефть снижаются
19/10
В Пулково массово задерживаются рейсы: на весь аэропорт остался один водитель трапа
19/10
Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру
19/10
Путин о Донбассе: Мы никогда не допустим там резни
19/10
Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
19/10
«Доктор Питер» вновь стал самым цитируемым медицинским СМИ страны
19/10
Главбуха и начальника службы безопасности саентологов Петербурга выпускают из СИЗО
19/10
Пожар на Кронштадтском заводе локализован
19/10
Судьба недостроя на улице Костюшко может решиться в 2019 году
19/10
"Зенит" побил "Русенборг"
19/10
У Этуша похитили 28 миллионов рублей
19/10
Ригони делает хет-трик на "Санкт-Петербург Арене"
19/10
Ригони делает дубль в матче "Зенит" - "Русенборг"
19/10
У КНДР обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой
19/10
Ворота шлюза на Свири таранил сухогруз с двумя капитанами
19/10
Смольный реконструирует 20 светофоров под велодорожки
19/10
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Русенборга"
19/10
Вход на «Крестовский остров» открыли
19/10
Путин: Не думаю, что по мне будут очень долго скучать
19/10
Буксир на заводе в Кронштадте загорелся с трюма
19/10
В час страха ФСБ и Росалкогольрегулирование пришли в Петродворец за тоннами спирта
19/10
Когда депрессия может стать причиной ухода на больничный
19/10
Минсельхоз: Поставки турецких помидоров в Россию на цены не повлияют
19/10
Тайские сборщики ягод обвинили финского работодателя в эксплуатации
19/10
Главный тренер «Зенита» проигнорировал слова президента
19/10
Пожарные выехали на тушение военного буксира в Кронштадте
19/10
Путин о женщине - президенте России: У нас возможно всё
19/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 октября
19/10
Станцию метро «Площадь Ленина» открыли за две минуты
19/10
Закрыта на проверку «Площадь Ленина»
19/10
В Пулково пассажиров не выпускали из самолета из-за проблем с трапом
19/10
«Крестовский остров» закрыли на вход из-за наплыва футбольных фанатов
19/10
Подписан приказ об увольнении Евдошенко с должности первого замглавы комздрава
19/10
В Петербурге могут оставить лишь четыре места для установки памятников
19/10
Станцию метро «Площадь Восстания» открыли за 10 минут
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.10.2017 10:26

Собчак: Я иду на выборы без политической программы

Ксения Собчак заявила, что не собирается создавать политическую программу для участия в выборах президента-2018.

 

Об этом она рассказала 20 октября в интервью The Guardian. «У меня нет политического веса, я не заработала пока права на собственную политическую программу», – заявила Собчак. Британское СМИ назвало это «самым робким заявлением кандидата», который претендует на президентский пост.

 

Собчак в разговоре с The Guardian признала, что у нее практически нет шансов на победу, ее единственная цель — стать громоотводом для всех, кто не согласен с тем, как страной управляет Владимир Путин. Многие критики уже назвали телеведущую спойлером на выборах, однако она сама отрицает все связи с Кремлем.

 

Ксения Собчак признала, что обсуждала свое выдвижение с Путиным, однако заявила, что тот не дал ей никакого официального «одобрения». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже рассказал, что в Кремле спокойно относятся к выдвижению нового кандидата, а сам Владимир Путин накануне говорил, что женщина вполне может возглавить Россию.

 

Сама Собчак заявила: «Власти решили показать, что они со мной заодно. Это очень умная тактика. Они делают всё, чтобы казалось, что мы работаем вместе». Она признала, что выборы проходят нечестно, однако уточнила, что использовать нужно каждую возможность: «Если у вас связаны руки, нужно плыть, используя ноги. Если связаны ноги, нужно попробовать уцепиться за лодку зубами».

 

Напомним, о своем выдвижении в президенты Ксения Собчак официально заявила 18 октября, Интернет крайне живо отреагировал на это решение.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Кремль опроверг свою причастность к решению Собчак баллотироваться в президенты
Зюганов призвал Собчак не устраивать из выборов трагикомедию
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33

ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента

Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США
«Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ РФ до конца года
Американский постпред при ООН заявила о военных действиях России против США
Путин о Донбассе: Мы никогда не допустим там резни
Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
У КНДР обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой
Минсельхоз: Поставки турецких помидоров в Россию на цены не повлияют
Русские националисты на сирийском контракте
Где «точка невозврата» между США и КНДР
ИТМО начинает десятилетку в Южном
Радиус курильщика
Космонавт Рязанский: Мне сверху видно всё
Взять кредит на ненужные процедуры
Жилье под сенью Кришны
Миллионы уходят в табор
Дуров не платит за Telegram
Как Оксимирон «уронил Запад»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру

Генетики Петербурга объединили изнасилования в трех городах России

Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами

Новости компаний
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
Setl City
17.10.2017 12:22
В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки
Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение
«Петербургская Недвижимость»
16.10.2017 17:24
Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017
Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе»
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
ГК «Пионер»
16.10.2017 12:36
Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S
Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59
Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической
Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.