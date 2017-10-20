Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего

Стали известны некоторые подробности убийства с расчленением, которое произошло в Красносельском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», 33-летний предполагаемый убийца — пасынок своей жертвы. 14 апреля 2016 года между родственниками произошел бытовой конфликт, который и закончился преступлением.

Через несколько дней после исчезновения 64-летнего жителя Горелово было возбуждено уголовное дело об убийстве, в ходе отработки версий злоумышленник и сознался. Он также показал место, где зарыл полиэтиленовые пакеты с частями тела погибшего.

Напомним, инцидент произошел на Московской улице на окраине Северной столицы. Подозреваемый уже задержан.