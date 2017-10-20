Под окнами петербурженки нашли мёртвого жителя Оренбурга

Гость из Южного Урала погиб, навещая в Петербурге землячку. Женщина, принимавшая знакомого из родных мест, его смерть проспала.

Как стало известно «Фонтанке», мужчину, лежавшего у парадной дома №20 по проспекту Наставников, заметили незадолго до пяти часов вечера. Признаков жизни он уже не подавал, что и подтвердили приехавшие медики. По предварительной информации, на теле были характерные для падения с высоты травмы.

Сотрудники полиции частично восстановили предшествующие трагедии события и установили личность погибшего. Им оказался 41-летний житель села Матвеевка. На проспекте Наставников он навещал свою 44-летнюю знакомую, которая раньше тоже жила в Оренбургской области. Встречу, как водится, отметили. После женщина уснула, так что рассказать о том, как её земляк оказался мёртвым под окнами, не смогла.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.