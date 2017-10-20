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20.10.2017 09:36

Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца

Жителю Красносельского района Петербурга пришлось начать утро 19 октября с разговора с полицией. Общению «способствовал» мёртвый мужчина, тело которого горожанин заметил между деревьев в парке.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти утра в среду по телефону «02» позвонил мужчина и рассказал, что нашёл останки человека, голова которого в крови. Тело, по его словам, лежит в Полежаевском парке, метрах в трёхстах от остановки общественного транспорта у Петергофского шоссе, 3. По всей видимости, именно к ней направлялся внимательный житель проспекта Маршала Жукова, сокращая дорогу через парк.

Приехавшие полицейские, действительно, обнаружили останки в указанном месте. Мёртвый мужчина не старше 50 лет на вид лежал ближе к пруду и был частично скрыт от прохожих деревьями. Судя по его состоянию, тело оставалось незамеченным продолжительное время. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. Причину его смерти определят судмедэксперты.

 


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