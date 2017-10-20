Минздрав готовит экологический налог на сигареты

Министерство здравоохранения предложило ввести экологический налог на сигареты для производителей.

На эту норму в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 г. обратили внимание 20 октября «Ведомости». Правда, никаких уточнений о том, каким будет этот налог, в документе не содержится. Минздрав только уточняет: «Отходы от таких табачных изделий как сигареты являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде. В соответствии с принципом возмещения вреда окружающей среде целесообразно распространение ответственности за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей».

Представители отрасли, которых опросили «Ведомости», заявили, что введение налога однозначно приведет к подорожанию сигарет. Они уточнили, что уже сейчас более половины стоимости пачки сигарет приходится на налоги.

Напомним, «Фонтанка» уже писала о том, какие меры предлагает Минздрав для борьбы с курением — речь идет, в частности, о запрете вейпов в кафе и курения в присутствии противников табака.