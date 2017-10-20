Полиция раскрыла ячейку ИГ в Петербурге и области

Сотрудники полицейского Центра «Э» раскрыли законспирированную ячейку запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» и задержали её предполагаемого главу. Кроме того, оперативники помешали рекруту из Петербурга пройти заграничный курс «молодого боевика».

Как стало известно «Фонтанке», «обезглавили» ячейку 19 октября в Кингисеппе. Именно там, на улице Строителей, 16, жил 33-летний гражданин Таджикистана – предполагаемый руководитель петербургского «филиала» террористической организации. По версии следствия, он занимался преимущественно вербовкой, а рекрутов подыскивал и убеждал через мессенджеры, в том числе – через официально заблокированную в РФ интернет-рацию Zello.

При обыске у иностранца нашли не только исламскую литературу и пистолет с патронами, но и 50 граммов растительного наркотика. Также из его квартиры забрали весы, технику и средства связи.

Одного из будущих боевиков, который, судя по всему, не устоял перед уговорами гражданина Таджикистана, полиция в тот же день нашла в Невском районе Петербурга. На Шлиссельбургском проспекте, 41, оперативники задержали мужчину 28 лет. По предварительной информации, он усиленно готовился к поездке на подконтрольную террористам территорию, где собирался пройти военную подготовку в лагерях «джихадистов». Полученные знания и опыт, как предполагается, мог применить уже в России.

Оба задержаны на двое суток по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.