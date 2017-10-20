МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
Министерство чрезвычайных ситуаций получит из федерального бюджета 2 млрд рублей на закупку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
Соответствующее распоряжение опубликовано 20 октября на сайте российского правительства. Документ был подписан 18 октября. Исполнителем заказа станет «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева». Самолеты отправятся в Авиационно-спасательные центры Сибирского и Дальневосточного региональных подразделений МЧС.
Справка:
Бе-200 «Альтаир» — российский самолёт-амфибия, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева. Бе-200 может взлетать как с земли так и с водной поверхности. Самолет применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей, экологических миссий, перевозки пассажиров и грузов.