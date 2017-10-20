В Петербурге освободили заложника и задержали его похитителей

Четверо злоумышленников планировали заработать на похищении жителя Петербурга, но вместо выкупа дождались оперативников уголовного розыска. По версии следствия, закончившийся неудачей эпизод может быть не единственным в криминальной карьере задержанных.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, с заявлением о похищении человека в полицию Кировского района обратился знакомый 26-летнего жителя города. 18 октября последнего под угрозой оружия увезли от дома №73 по проспекту Стачек. О преступлении заявителю рассказали сами похитители, которые потребовали заплатить за возможность снова увидеть приятеля.

Злоумышленники оценили свободу жертвы в 60 тысяч рублей, но этой суммы они так и не увидели. Зато встретили сотрудников уголовного розыска, которые оперативно разыскали и похищенного, и похитителей.

Подозреваемых оказалось четверо: трое мужчин, старшему из которых едва исполнилось 25 лет, и их 34-летняя подельница. Двое злоумышленников — выходцы из Средней Азии. Предполагается, что компания промышляла похищениями и вымогательствами на территории Петербурга и Ленинградской области, как долго и с каким успехом – устанавливает полиция. По предварительной информации, в автомобиле преступников нашли не только пневматический пистолет, который обеспечил сговорчивость жертвы, но и следы крови.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Четвёрка задержана на двое суток на основании 91 статьи УПК РФ.