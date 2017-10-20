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20.10.2017 08:33
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ГИБДД начинает жить по-новому: без справок о ДТП и с засадами на дорогах

Сегодня, 20 октября, вступает в силу новый регламент для сотрудников Госавтоинспекции.

 

Он, в частности, отменяет выдачу справок о ДТП, которые необходимо было получать для страховых выплат. Кроме того, гаишникам разрешили устраивать засады на дорогах, но только в особых случаях.

 

Сотрудники ведомства должны теперь вести съёмку своих действий на камеру, так же могут поступать и сами водители.

 

На «Водителе Петербурга» читайте подробнее о немногочисленных, но важных изменениях в работе ГИБДД, а также о том, чем заменят справки о ДТП. 


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