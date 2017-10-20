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20.10.2017 08:28

В Петербурге раскрыли убийство с расчленением

Полиция Красносельского района Петербурга раскрыла убийство местного жителя, пропавшего полтора года назад. Как оказалось, мужчину умертвили, а тело расчленили и закопали.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, правоохранительные органы задержали 33-летнего горожанина. Его подозревают в убийстве, которое было совершено 14 апреля 2016 года в частном доме на улице Московской в Горелово. В тот день, по версии следствия, у мужчины произошел конфликт с 64-знакомым. В ходе ссоры злоумышленник вытолкнул потерпевшего из окна второго этажа. Полученные последним травмы оказались смертельными. Желая скрыть следы преступления, убийца расчленил ножовкой тело и, упаковав останки в пакеты, закопал их на той же улице.

О судьбе погибшего стало известно сейчас. С апреля 2016-го он числился пропавшим без вести.


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