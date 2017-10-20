СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США

Телеканал Russia Today уже пропустил срок, в который он должен был зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США.

Об этом сообщает CNN. Издание уточняет что теперь телеканал может столкнуться с штрафами. По требованию Минюста США Russia Today должен был зарегистрироваться в реестре иностранных агентов (FARA) до 17 октября. Однако в реестре его до сих пор нет. Юристы рассказали изданию, что за нарушение закона может последовать даже уголовное наказание — штраф до 10 тыс. долларов или тюремное заключение.

Впрочем, эксперты уточнили, что обычно до этого не доходит. Сам телеканал уже заявлял, что отказ от регистрации может повлечь за собой прекращение трансляции в США. Напомним, требование о регистрации в FARA Минюст США направил RT еще в сентябре. В Совете Федерации РФ уже готовят ответ — там внесли в список «нежелательных СМИ» CNN, «Радио Свобода» и «Голос Америки». Дальнейшая судьба этих СМИ в России будет зависеть от того, как разрешится ситуация с Russia Today в США.