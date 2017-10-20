Минтранс: Авиакомпаниям достаточно трех самолетов для регулярных перевозок

Российским авиакомпаниям будет достаточно иметь в парке всего три самолета для выполнения регулярных перевозок. Правда, они должны быть не старше 5 лет и произведены в России.

Как пишут 20 октября «Ведомости», поправки в федеральные авиационные правила уже подготовлены в Минтрансе. Сейчас для регулярных перевозок в парке у авиакомпании должно быть минимум 8 самолетов. Если их меньше, то осуществлять можно только чартерные перевозки.

Источники издания в отрасли уверяют, что нововведения разработаны в интересах авиакомпании «Азимут» и в целях поддержки отечественного авиастроения. Изменения вступят в силу уже в ближайшее время — для этого достаточно приказа Минтранса.