Три из трех

Селфи с Месси, спящий Лорд и волна голевых моментов: "Фонтанка" стремительно подводит итоги третьей подряд победы в Лиге Европы.

На подходе к стадиону все обсуждали смелость "Зенита": несмотря на психологическое давление Владимира Путина от 3 октября, против "Русенборга" в составе петербургского клуба снова вышло 3 россиянина. И 8 иностранцев.

Эмилиано Ригони, самый загадочный из пятерки аргентинцев, приобретенных "Зенитом" этим летом, забил уже на второй минуте. 46211 человек ахнули под гимн "Зенита" – быстро. После матча он говорил: "Если забью 10 в чемпионате России – буду рад". В Лиге Европы у "десятки" "Зенита" уже 5 голов в трех матчах. У "Зенита" в целом – 11 мячей, это лучший результат в турнире, в котором принимают участие лондонский "Арсенал", "Марсель" и "Лацио". Впрочем, "Вардар" умудрился дома пропустить 6 от "Реал Сосьедада", поэтому рекорды результативности могут быть переписаны уже к ноябрю.

Напомним, перед "Зенитом" в целом стоит достаточно амбициозная задача: эту Лигу Европы выиграть. На табло на арене "Санкт-Петербург" голы петербургского клуба представлялись титром Europe League Winner. Этот титр немножко опережал события, но формально был правдив.

После очень быстрого гола "Зенита" ушел на свою половину и давал молодым норвежцам под руководством Николаса Бендтнера что-то придумывать. Были удары, на 19 и 20 минуте Андрей Лунев спасал дважды, соседи по ложе прессы пошутили про хэштэг "Заманиваем". В обратную сторону телодвижения тоже были, "Зенит" умудрился профыркать выход 5 в 3, который закончился ударом Леандро Парадеса мимо ворот.

В перерыве я поговорил с норвежскими коллегами, которые сидели рядом. Оказалось, что над "Лордом" Бендтнером в Норвегии никто не шутит, потому что он один из лучших нападающих лиги, а шутят над ним преимущественно в Дании. "Зенит", мол, так себе, только на контрах хорош, а вообще матч напоминает игры против "Реал Сосьедада", когда "Русенборг" пропустил два за 10 минут. К сожалению, оба моих собеседника в 2006-м году в Трондхейме на матче против "Зенита" отсутствовали. Одно оправдание – были на Олимпийских играх в Турине.

Во втором тайме "Зенит" начал за здравие. Игроки Роберто Манчини должны были забивать за 15 минут 6 раз, иногда голевые моменты возникали раз в минуту. Этот парад нереализованных возможностей закончился роскошным перформансом зажженных фонариков на 59-ой минуте.

После второго гола Ригони Вираж завел традиционную "Эй "Зенит", подвигай ***, доминируй над Европой". "Русенборг" откровенно поплыл и позволил Ригони забить третий. Манчини и в первом тайме не вставал, и во втором, после победного гола, окончательно успокоился.

"Русенборг" забил в контратаке гол престижа, который запретил использовать существительное "разгром" в этом тексте, Эммануэль Маммана обещал после игры извлечь урок из этой ошибки. Александр Ерохин в целом был категоричен: "Не должны были пропускать". Доменико Кришито сказал спасибо Ригони. Норвежцы отметили стадион и в режиме "Капитан Очевидность" признали, что тяжело играть в футбол, пропуская на второй минуте. А Ригони открыл секрет победы: "Чтоб забить еще три в одном матче, нужно снова сфотографироваться с Месси".

"Зенит", по сути, оформил выход в плэй-офф с первого места, однако весной петербургский клуб ждут команды, которые займут третьи места в группе Лиги Чемпионов. И это обстоятельство слегка усложняет перспективу выиграть евротрофей.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»