Евросоюз не будет вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в четверг в Брюсселе, что проблема Каталонии "вызывает обеспокоенность", но она не обсуждается на нынешнем саммите ЕС.

"Наша позиция ясна: никакого пространства для посредничества, инициатив или международных действий со стороны институтов ЕС и стран-членов в урегулировании политического кризиса в Каталонии нет", – заявил он.

"У нас у всех есть эмоции, мнения и оценки, но, говоря формально, пространства для вмешательства ЕС в эту проблему нет", – отметил Туск.

Он подчеркнул, что не ожидает каких-либо серьезных дебатов или дискуссий относительно того, что происходит в Каталонии, поскольку этот вопрос не внесен в повестку дня саммита.

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. В своем письме в четверг он подтвердил приостановку декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить независимость Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу. В ответ правительство Испании назначило на субботу заседание Совета министров для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий.