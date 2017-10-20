Представитель Рамзана Кадырова нашел 15 россиян в горячих точках Сирии

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова обнаружил 15 российских граждан в горячих точках Сирии и доставил их на подконтрольную властям страны территорию. Об этом Кадыров написал в своем инстаграме.

«Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям. Среди освобожденных — уроженка Чечни Роза Юшаева и ее четыре сына — Алекс, Кант, Таг, Бадр в возрасте от одного до семи лет», — написал глава Чечни.

Он добавил, что в безопасное место доставлены три уроженки Дагестана и семеро их детей.

Кадыров поблагодарил за поддержку в решении данного вопроса министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС Росии Валерия Герасимова.

«Особая благодарность дорогому брату Зияду Сабсаби, который днем и ночью трудится, выполняя поручение по спасению граждан России», — добавил Рамзан Кадыров.