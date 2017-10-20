Данни забил за "Славию", но не выиграл у "Вильярреала"

"Вильярреал" и "Славия" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги Европы – 2:2.

Клуб из Праги уже к 30-й минуте вел со счетом 2:0, причем отличились бывшие футболисты российских клубов. Открыл счет экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид, а удвоил преимущество бывший капитан "Динамо" и "Зенита" Мигель Данни. Однако уже к перерыву "Вильярреал" отыгрался. Во втором тайме на поле появился российский полузащитник испанской команды Денис Черышев.

27 июня 3. 2017 года 3-летний капитан «Зенита» Мигель Данни на правах свободного агента официально перешел в чешскую «Славию».

Данни играл за «Зенит» с 2008 года. За девять лет провел 257 матчей и забил 68 голов. Болельщики из Северной столицы России попрощались с португальцем 15 июня 2017 года. За несколько дней до этого руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.