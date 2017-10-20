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20.10.2017 00:19

«Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ РФ до конца года

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631, построенный на Зеленодольском судостроительном заводе, будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года после завершения всех этапов испытаний.

Об этом доложил Главнокомандующему ВМФ адмиралу Владимиру Королёву его заместитель по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе состоявшегося в Адмиралтействе совещания, на котором рассматривались вопросы поставки в ВМФ России кораблей нового поколения, оснащенных высокоточным оружием. Об этом в ночь с 19 на 20 октября сообщает МО РФ.

«Корабль завершает в настоящее время заводские ходовые испытания на Черноморском флоте. После государственных испытаний на нем будет поднят Андреевский военно-морской флаг. Сдав необходимые курсовые задачи, корабль войдет в состав сил постоянной готовности. Корабли этого проекта доказали свою эффективность и высокую надежность по эксплуатационным характеристикам», – сообщил вице-адмирал Виктор Бурсук.

Малые ракетные корабли проекта 21631 – это многоцелевые военные суда, оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Корабли это проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства, они способны действовать как одиночно, так и в составе группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 чел., автономность – 10 суток без дозаправки.


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