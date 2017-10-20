"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в Лиге Европы

Столичный ФК "Локомотив" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с молдавским "Шерифом" (1:1).

Первый мяч в карьере за железнодорожников забил Антон Миранчук. Гол хозяев был засчитан с помощью системы фиксации взятия ворот.

Подопечные Юрия Семина занимают первое место в группе F с 5 очками.

Ранее 3 матч группового турнира Лиги Европы сыграл в Петербурге "Зенит" против норвежского "Русенборга". Он одержал третью победу подряд, и в своей группе набрал абсолютно возможное количество очков – 9 из 9.