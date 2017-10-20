Не дайте вернуться боли

«Фонтанка» не в первый раз обращается к читателям с просьбой о помощи маленькому петербуржцу Саше Коробач. У мальчика – тяжелое аутоимунное заболевание, приведшее к слепоте. Сейчас оно в ремиссии. И чтобы ее продлить, надо регулярно летать на обследование в США.

О петербургской семье Коробач «Фонтанка» впервые узнала пять лет назад. Весной 2012 года мама Светлана обратилась за помощью – двухлетний сын Саша слепнет, нужны диагностика и лечение за рубежом, в Германии. Читатели «Фонтанки» помогли. Помогло и лечение, но лишь на время.

Весной 2016-го мы написали о Саше вновь. Неравнодушные люди сделали, казалось бы, невозможное – собрали средства на поездку в США, где, мальчику, наконец-то, поставили правильный диагноз и подобрали адекватное лечение. Летом того же года – еще одно обращение и еще одно рукотворное чудо – собрана сумма на очередную поездку в Америку, для контроля состояния и проведения нового курса лечения.

Прошло больше года – за это время Саша очень изменился внешне (сказалась правильно подобранная терапия), пошел в школу. Заболевание вошло в стадию ремиссии. И чтобы так было и дальше, надо снова лететь в США – на очередное обследование.

«Всего визитов в США в клинику за прошедшие 19 месяцев было пять, шестой назначен на конец ноября 2017 года. Почему мы так туда стремимся? Во-первых, только там была установлена причина заболевания сына. Причиной аутоиммунного процесса является детский саркоидоз, который в России вообще не диагностируется. Он и спровоцировал увеит глаз, начавшийся в 2011 году приведший к многочисленным операциям (всего 11 – ред.) в России, не давшим положительного результата, и ювенильный ревматоидный артрит, начавшийся в 2015 году. Когда мы узнали о том, что в США есть такая клиника, мой сын был в критическом состоянии. Он ослеп на левый глаз и из-за болей в суставах не мог ходить, он не ел и не спал. Он страдал от боли. Но, несмотря на поздний приезд, американским врачам все же удалось ввести заболевание сына в ремиссию, которая длится уже семь месяцев. И это вторая причина летать на другой конец мира.

Саша нуждается в первую очередь в лекарствах, которые мы закупаем в США. А также в контроле и корректировке принимаемых доз препаратов, в контроле уровня препаратов в крови, в контроле переносимости терапии организмом, в осмотрах лечащих врачей. На данный момент это раз в полгода, но через год это будет один раз в год. Если этого не делать, глазки снова начнут воспаляться, а суставы болеть. Что приведет моего сына к страданиям и потере надежды на чудо. Ведь глаза сына находятся на месте и, хотя они не видят, как орган, они сохранены и, если когда-нибудь появятся технологии, а я верю, что это произойдет, мы сможем ими воспользоваться и снова увидеть яркие краски этого мира».

Вера в чудо и вера в людей уже несколько лет помогают Светлане и ее сыну не сдаваться. Она настолько сильна, что порой сама творит чудеса, и помощь приходит с самой неожиданной стороны. Вера дает молодой петербурженке силы стучать во все двери, куда только можно, рассылать десятки писем и обращений с просьбой о помощи.

«В настоящий момент все средства исчерпаны. И мы понимаем, что в очередной раз мы вряд ли смеем надеяться на помощь через СМИ. При этом нам необходимо оплатить новые счета. Сейчас это 11 тысяч долларов, это только на поездку в ноябре. Но я не в праве сидеть сложа руки. Я хочу и должна помочь своему сыну. В первую очередь – не терять надежду и веру».

«До поездки в США у нас не было шансов ввести заболевание сына в ремиссию. А теперь она наступила. Наш единственный шанс – это лечение в США или постоянные поездки на контроли. И я снова прошу вас, дорогие читатели «Фонтанки», ПОМОГИТЕ!»

Ознакомиться с документами, отчетами о поездках, сметой можно на странице Светланы Коробач «ВКонтакте».