Американский постпред при ООН заявила о военных действиях России против США

Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, «вмешавшись» в президентские выборы в этой стране в 2016 году. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Washington Examiner.

«Когда страна может совершить такое вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.

Также она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — отметила постпред.

Кроме того, Хейли возложила вину за нынешнюю напряженность между Соединенными Штатами и Россией на Кремль.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году следует закончить.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в Сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает.