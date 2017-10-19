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19.10.2017 23:22

Палаточный лагерь радикалов в Киеве окружили живым щитом

Активисты построили оборонительную колонну перед кордоном правоохранителей и готовы защищать территорию палаточного лагеря в центре Киева. Об этом вечером 19 октября пишет украинское издание УНИАН.

Радикалы, которые с 17 октября митингуют возле Верховной Рады Украины с требованиями снять депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и принять новое законодательство о выборах народных депутатов, настроены защищать палаточный лагерь ночью от возможного разгона.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского напротив гостиницы «Киев» активисты построили живую колонну. Со щитами в руках они выстроились напротив кордона правоохранителей.

Полицейские в полном защитном снаряжении перекрыли проход к зданию, выстроившись в 5 рядов, сообщает издание. Народные депутаты Украины от "Самопомочи" Егор Соболев и Семен Семенченко ранее убеждали активистов не поддаваться на провокации, а правоохранителей – не идти в наступление. Активисты выкрикивают лозунги "Вместе и до конца", "Революция" и другие.

На противоположной стороне кордона силовиков возле гостиницы "Киев" активисты из-за блокирования не могут пройти на территорию палаточного лагеря с крупной партией пенополистирольных плит (пенопласта) и несколькими палатками, добавляет УНИАН.

Возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.


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