В Пулково массово задерживаются рейсы: на весь аэропорт остался один водитель трапа

Аэропорт «Пулково» задерживает вылет рейсов в связи с невозможностью обеспечить одновременную посадку пассажиров на несколько самолетов. В Службе спецтранспорта, которая отвечает за наземное обслуживание, остался один водитель, имеющий право управления самоходным пассажирским трапом (СПТ).

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 19 октября сотрудники Пулково объяснили задержку рейса до Краснодара отсутствием водителей, которые могли бы подогнать трап к воздушному судну.

«На весь аэропорт остался один траповщик, который ездит от самолета к самолету», – пояснили сотрудники Пулково.

Цепную реакцию задержек запустил прибывший из Вены борт. Наземные службы должны были подогнать самоходный трап, однако через полтора часа ожидания самолет отбуксировали к новому терминалу и высадили через телескопический трап.

В час Пулково принимает и отправляет в среднем 16-17 рейсов. Он рассчитан на одновременную работу не более четырнадцати телетрапов. Обычно основная нагрузка лежит на самоходных трапах, однако после трагедии с годовалой пассажиркой, под которой провалилась площадка СПТ, треть техники была изъята из эксплуатации, а проверка показала отсутствие у абсолютного большинства водителей нужной категории. Их отправили на переаттестацию.

В настоящее время по расписанию из Пулково отправляется лишь каждый третий самолет.

Подробнее читайте в материале «Хаос Пулково».