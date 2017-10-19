Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру

Для тушения военного буксира на Кронштадтском морском заводе спасателям пришлось пробиваться через охрану. Заминка, возможно, привела к тому, что судно вряд ли подлежит восстановлению.

Как стало известно «Фонтанке», примчавших на Петровскую улицу Кронштадта спасателей встретила недоверчивая служба безопасности. Она около десяти минут определялась с приоритетом. Из сухого дока, где стоял буксир Ленинградской военно-морской базы М-169, валил дым. Но завод – объект режимный.

Когда сотрудники МЧС продрались сквозь формализм, их встретили успевшие раскалиться стены дока. Еще какое-то время было потрачено на то, чтобы остудить их пеной.

Буксир горел изнутри. Остросюжетности добавил деревянный настил дока. С момента вызова пожарных до локализации прошло полтора часа.

М-169, по информации «Фонтанки», с большой долей вероятности будет списан. Он служил с 1963 года.

Сухой док также пострадал. Он был открыт в 1876 году, назывался Константиновским.

В редакцию «Фонтанки» пришло письмо от Западного военного округа (ЗВО). Оно содержало комментарий Кронштадтского морского завода, который к ЗВО не относится, а входит в Объединенную судостроительную корпорацию:

«Около 19:30 в сухом доке во время проведения ремонтно-сварочных работ произошло возгорание в одном из технических помещений морского буксира. Судно находится в ремонте с 26 сентября. Пострадавших нет».