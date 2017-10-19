Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна

Российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе заявила о том, что подверглась сексуальным домогательствам голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает The Hollywood Reporter.

По ее словам, Вайнштейн на протяжении более 10 лет пытался склонить ее к частной встрече. Во время Венецианского кинофестиваля он встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж. Как объясняет телеведущая, она была приглашена для обсуждения деловых вопросов и была убеждена, что во встрече также будет принимать участие ассистент продюсера, который в какой-то момент исчез.

Мцитуридзе добавила, что продюсер предупредил ее о том, чтобы она даже не думала рассказывать кому-либо об инцидентах.

Первая встреча телеведущей и Вайнштейна произошла в 2003 году на Берлинском кинофестивале. Мцитуридзе брала интервью у актера и режиссера Джорджа Клуни; продюсером его фильма выступал Вайнштейн.

«После интервью он подошел ко мне и сказал, что ему понравились мои вопросы и что он хочет пообедать со мной у себя в номере», — рассказала Мцитуридзе.

Телеведущая добавила, ответила ему в ироничной манере. «Я сказала, что это, конечно, большая честь для меня, но я боюсь, что мой парень не одобрит наш разговор тет-а-тет», — поведала женщина. Она также предложила Вайнштейну пригласить на обед ее молодого человека.

Екатерина Мцитуридзе ведет авторскую рубрику «Это кино» в утренней программе Первого канала. Она также возглавляет структуру «Роскино».

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.