Главбуха и начальника службы безопасности саентологов Петербурга выпускают из СИЗО
Главного бухгалтера петербургских саентологов Сахиба Алиева и их же начальника службы собственной безопасности Анастасию Терентьеву Невский районный суд решил выпустить из-под стражи.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 октября, следствию было отказано в удовлетворении ходатайства о продлении им меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместо этого Алиева и Терентьеву отправили под домашний арест сроком до 19 декабря.
По делу саентологов Северной столицы помимо Алиева и Терентьевой проходят еще три фигуранта – лидер организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова и их единомышленница Констанция Есаулкова.
Деятельность саентологов на территории России запретил Верховный суд страны. Коллегия ВС признала законным решение о ликвидации Саентологический церкви.
Первая саентологическая церковь в РФ была зарегистрирована в Москве в 1994 году. Позже столичный Минюст отказал ей в перерегистрации. В конце прошлого века в России насчитывалось около 10 тысяч последователей учения Рона Хаббарда – родоначальника движения саентологов.
Справка:
Уголовное дело в отношении саентологов возбудили в апреле прошлого года. Сумма в 276 млн рублей, фигурирующая в обвинении, - предполагаемая выручка от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». Весной этого года дело о незаконном извлечении денег в отношении саентологов пополнилось другими статьями УК - «участие в экстремистском сообществе» и «унижение достоинства». Чекисты пришли к выводу, что система дисциплинарных взысканий в религиозной организации преступна.