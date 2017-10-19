Главбуха и начальника службы безопасности саентологов Петербурга выпускают из СИЗО

Главного бухгалтера петербургских саентологов Сахиба Алиева и их же начальника службы собственной безопасности Анастасию Терентьеву Невский районный суд решил выпустить из-под стражи.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 октября, следствию было отказано в удовлетворении ходатайства о продлении им меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместо этого Алиева и Терентьеву отправили под домашний арест сроком до 19 декабря.

По делу саентологов Северной столицы помимо Алиева и Терентьевой проходят еще три фигуранта – лидер организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова и их единомышленница Констанция Есаулкова.

Деятельность саентологов на территории России запретил Верховный суд страны. Коллегия ВС признала законным решение о ликвидации Саентологический церкви.

Первая саентологическая церковь в РФ была зарегистрирована в Москве в 1994 году. Позже столичный Минюст отказал ей в перерегистрации. В конце прошлого века в России насчитывалось около 10 тысяч последователей учения Рона Хаббарда – родоначальника движения саентологов.