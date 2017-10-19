Пожар на Кронштадтском заводе локализован

Спасатели локализовали пожар на Кронштадтском морском заводе, где вечером 19 октября загорелся военный буксир.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном МЧС, локализация наступила в 21.00, спасатели долго не могли войти внутрь из-за раскаленных стен дока.

Пострадавших нет.

Справка:

По данным «Фонтанки», горит спасательный буксир МБ-169 проекта 733С. Судно спущено на воду в 1963 году, в настоящее время находится в составе вспомогательного флота ЛенВМБ (отряда вспомогательных судов и гидрографии. – прим. ред.).

По словам спасателей, заявка поступила в 19.35, а в 19.38 на завод прибыло первое подразделение. По данным «Фонтанки», буксир загорелся в 19.11.