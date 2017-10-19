"Зенит" побил "Русенборг"

Петербургский ФК "Зенит" выиграл 3 матч группового этапа Лиги Европы.

На "Санкт-Петербург Арене" сине-бело-голубые победили норвежский "Русенборг" со счетом 3:1. Все три гола за питерскую команду забил аргентинец Эмилиано Ригони. У скандинавов отличился Хелланн на 88 минуте игры.

"Зенит" после третьего тура группового этапа Лиги Европы уверенно лидирует в своей группе, набрав максимальное количество очков – 9 из 9. Ранее сине-бело-голубые победили "Вардар" и "Реал Сосьедад". Следующий матч турнира "Зенит" проведет в Тронхейме против "Русенборга" 2 ноября.