Смольный реконструирует 20 светофоров под велодорожки

Дирекция по организации дорожного движения выбрала подрядчика на проектно-изыскательские работы по реконструкции светофоров с учетом развития велосипедной инфраструктуры. В задании пока 20 адресов.

Информация об определении поставщика опубликована на портале госзакупок 19 октября. Работы выполнит группа компаний «Легион» за 6,27 млн рублей. Управиться надо до 25 декабря 2018 года. Подрядчик должен провести анализ потоков и интенсивности движения и оценить уровень дорожной безопасности при выборе пофазного разъезда для обустройства велополос. Ранее «Фонтанка» писала о том, что чиновники намерены внедрить систему велогандикапа: http://www.fontanka.ru/2017/07/11/088/ запускать велосипедиста, проезжающего прямо, на пять-семь секунд раньше потока автомобилей, поворачивающих направо. Кроме того, надо будет разработать схему нанесения дорожной разметки и режим светофорного регулирования.

В списке 20 перекрестков: Кронверкский проспект — Введенская улица, Большая Зеленина — Барочная, Большой пр. П.С. – наб. Карповки — пр. Медиков, Петроградская наб. – Аптекарская — Чапаева, Набережная Фонтанки — Лештуков мост, наб. Фонтанки — пер. Джамбула, Чапаева — Гренадерский мост, Куйбышева — Чапаева, Введенская — Большая Пушкарская, Введенская — Большой пр. П.С., Большая Зеленина — Чкаловский пр., Песочная наб. – Большая Зеленина, Корпусная – Большая Зеленина, Левашовский пр. – Барочная, Левашовский пр. – Ленина, Левашовский пр. – Ординарная, Невский пр. – наб. Фонтанки, пл. Белинского — наб. Фонтанки, Пестеля — наб. Фонтанки и пл. Ломоносова — наб. Фонтанки.

Напомним, о намерении Смольного построить пять велодорожек стало известно в начале года. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по набережной реки Фонтанки (1,1 млн рублей). Гильдия современных проектов за 8,4 млн рублей взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Оборудованием дорожек за 110 млн рублей занимается ООО «Промышленно-инвестиционная группа». Официально срок окончания контракта — 30 октября. 1 августа Смольный сообщил, что работы на Петроградской стороне завершены.