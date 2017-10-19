Хаос Пулково

В Пулково массово задерживаются рейсы. К вечеру 19 октября на весь аэропорт остался один водитель, имеющий право садиться за руль пассажирского трапа. Самолеты обслуживаются в порядке очереди.

Наземные подразделения аэропорта «Пулково» не поспевают за самолетами. Пассажиры вынуждены ждать посадки и высадки, расписание перекраивается в режиме онлайн. Массовые задержки связаны с отсутствием аттестованного персонала. Почти все работавшие операторы самоходных трапов не имели необходимую категорию. Телескопические трапы не «переваривают» объема единственного аэропорта Петербурга.

Цепную реакцию задержек в Пулково 19 октября запустил рейс из Вены. Самолет приземлился по расписанию в начале четвертого дня, подрулил к запланированной стоянке у старого терминала в ожидании самоходного пассажирского трапа (СПТ). Его не подавали. Через полтора часа борт отбуксировали к новому терминалу, пассажиров высадили через телескопический трап.

В четыре часа дня диакон Андрей Кураев написал в «Живом журнале»:

«Пулково: в аэропорту царит хаос. Так сказал командир судна на 40-й минуте ожидания трапа. «После недавней трагедии с девочкой, упавшей с трапа, в аэропорту царит хаос».

К девяти вечера онлайн-табло Пулково обезумело. В период с 18.00 до 22.00 из 39 рейсов вовремя отправлены 16. В частности, задержаны вылеты в Краснодар, Калининград, Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград, Сочи, Алматы, Омск, Мурманск, Прагу и Ош. Еще 36 самолетов прибыли или должны были прибыть. Их тоже нужно обслужить.

По словам читателей, причину задержек в Пулково не скрывают. Например, пассажирам рейса до Краснодара (вылет назначен в 18.15, по табло аэропорта отправлен в 19.47) объяснили:

«В аэропорту остался один траповщик (оператор СПТ. – прим. ред.), который может сесть за руль и подвезти пассажиров. Он ездит по очереди к самолетам».

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) признали, что сейчас обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки переведено на телескопические трапы.

«Аэропорт работает штатно», – еще несколько часов назад уверяли в компании. Хотя, наверное, перегрузка была предсказуема. Пулково рассчитан на одновременную работу не более четырнадцати телескопических трапов. В сутки совершаются около 400 взлетно-посадочных операций – в среднем, по 16-17 в час.

Временный переход на телетрапы объясняется проверкой оборудования и переаттестацией персонала. Вероятно, имеются в виду водители СПТ. По данным «Фонтанки», почти никто из действующих сотрудников не имеет категорию, необходимую для управления самоходными трапами.

СПТ находятся в ведении Службы спецтранспорта Пулково. Она отвечает за наземное обслуживание пассажиров. Потребность в переаттестации штата возникла в ходе комплексной проверки, которой подвергся аэропорт после смерти годовалой пассажирки «Уральских авиалиний». 28 сентября под ней провалилась площадка СПТ Smartstep-2 со сроком службы более десяти лет. Следственный комитет на транспорте возбудил три уголовных дела (по факту некачественного ремонта, оказания небезопасных услуг и халатности) и задержал двух сотрудников – врио Слубы спецтранспорта Валентина Чернаенко и начальника участка механических работ Службы Александра Козельского.

Одиннадцать трапов Smartstep-2 были выведены из эксплуатации, Пулково оказался без трети наземной техники. Оставшиеся СПТ сохраняли надежду на штатную работу аэропорта (к тому же «Воздушные ворота Северной столицы» пообещали оперативно закупить новую технику), но оказалось, что трапами, считай, некому управлять.

По данным «Фонтанки», переобучение операторов СПТ займет до трех недель.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»