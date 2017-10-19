Вход на «Крестовский остров» открыли

«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив

Отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга в Тель-Авив можно по сниженной цене от 6795 рублей в одну сторону, от 15 029 – туда/обратно. Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют