Вход на «Крестовский остров» открыли
Двери станции на Фрунзенско-Приморской линии вновь открыты вечером 19 октября.
Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, блок со входа на «Крестовский остров» сняли в районе 20.23. То есть, когда окончательно спал наплыв толпы, большей частью из которых были футбольные болельщики.
Справка:
19 октября в 20.00 на главном стадионе Северной столицы «Зенит» встретился с норвежской ФК «Русенборг» в матче Лиги Европы. Петербургская команда уже победила македонский «Вардар» и испанский «Реал Сосьедад».